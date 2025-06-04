رمز SWIFT لـ ICBC في الصين

رمز سويفت الرئيسي لبنك ICBC في الصين هو ICBKCNBJXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الصين، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب ICBC في الصين، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام ICBKCNBJXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.