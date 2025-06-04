رمز SWIFT لـ China CITIC Bank في الصين

رمز سويفت الرئيسي لبنك China CITIC Bank في الصين هو CIBKCNBJXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الصين، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب China CITIC Bank في الصين، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام CIBKCNBJXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.