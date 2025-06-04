رمز SWIFT لـ China Construction Bank في الصين

رمز سويفت الرئيسي لبنك China Construction Bank في الصين هو PCBCCNBJXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الصين، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب China Construction Bank في الصين، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام PCBCCNBJXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.