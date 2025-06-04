رمز SWIFT لـ Bank of Communications في الصين

رمز سويفت الرئيسي لبنك Bank of Communications في الصين هو COMMCNSHXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الصين، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Bank of Communications في الصين، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام COMMCNSHXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.