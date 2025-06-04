رمز SWIFT لـ Agricultural Bank of China في الصين

رمز سويفت الرئيسي لبنك Agricultural Bank of China في الصين هو ABOCCNBJXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الصين، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Agricultural Bank of China في الصين، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام ABOCCNBJXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.