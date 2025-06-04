رمز SWIFT لـ Scotiabank Chile في تشيلي

رمز سويفت الرئيسي لبنك Scotiabank Chile في تشيلي هو BKSACLRMXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في تشيلي، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Scotiabank Chile في تشيلي، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BKSACLRMXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.