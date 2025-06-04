رمز SWIFT لـ Banco Santander Chile في تشيلي

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco Santander Chile في تشيلي هو BSCHCLRMXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في تشيلي، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco Santander Chile في تشيلي، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BSCHCLRMXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.