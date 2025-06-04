رمز SWIFT لـ BancoEstado في تشيلي

رمز سويفت الرئيسي لبنك BancoEstado في تشيلي هو BECHCLRMXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في تشيلي، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب BancoEstado في تشيلي، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BECHCLRMXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.