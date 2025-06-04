رمز SWIFT لـ Banco Internacional في تشيلي

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco Internacional في تشيلي هو BICHCLRMXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في تشيلي، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco Internacional في تشيلي، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BICHCLRMXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.