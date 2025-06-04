رمز SWIFT لـ Banco de Chile في تشيلي

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco de Chile في تشيلي هو BCHICLRMXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في تشيلي، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco de Chile في تشيلي، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BCHICLRMXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.