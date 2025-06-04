رمز SWIFT لـ Banco BICE في تشيلي

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco BICE في تشيلي هو BICECLRMXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في تشيلي، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco BICE في تشيلي، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BICECLRMXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.