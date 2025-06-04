رمز SWIFT لـ Scotiabank (Cayman) في جزر كايمان

رمز سويفت الرئيسي لبنك Scotiabank (Cayman) في جزر كايمان هو NOSCKYKXXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في جزر كايمان، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Scotiabank (Cayman) في جزر كايمان، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام NOSCKYKXXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.