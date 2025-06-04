رمز SWIFT لـ CIBC FirstCaribbean Bank في جزر كايمان

رمز سويفت الرئيسي لبنك CIBC FirstCaribbean Bank في جزر كايمان هو FCIBKYKYXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في جزر كايمان، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب CIBC FirstCaribbean Bank في جزر كايمان، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام FCIBKYKYXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.