رمز SWIFT لـ TD Bank في Canada

رمز سويفت الرئيسي لبنك TD Bank في Canada هو TDOMCATTXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Canada، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب TD Bank في Canada، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام TDOMCATTXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.