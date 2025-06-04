رمز SWIFT لـ Laurentian في كندا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Laurentian في كندا هو BLCMCAMMXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في كندا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Laurentian في كندا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BLCMCAMMXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.