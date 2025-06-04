رمز SWIFT لـ HSBC Canada في Canada

رمز سويفت الرئيسي لبنك HSBC Canada في Canada هو HKBCCATTCLS. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Canada، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب HSBC Canada في Canada، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام HKBCCATTCLS يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.