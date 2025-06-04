رمز SWIFT لـ Desjardins في Canada

رمز سويفت الرئيسي لبنك Desjardins في Canada هو CCDQCAMMXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Canada، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Desjardins في Canada، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام CCDQCAMMXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.