رمز SWIFT لـ ATB في كندا

رمز سويفت الرئيسي لبنك ATB في كندا هو ATBRCA6EXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في كندا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب ATB في كندا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام ATBRCA6EXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.