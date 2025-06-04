رمز SWIFT لـ BEAC Cameroon في الكاميرون

رمز سويفت الرئيسي لبنك BEAC Cameroon في الكاميرون هو BEACCMCXXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الكاميرون، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب BEAC Cameroon في الكاميرون، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BEACCMCXXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.