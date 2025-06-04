رمز SWIFT لـ Wing Bank في كمبوديا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Wing Bank في كمبوديا هو WIGCKHPPXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في كمبوديا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Wing Bank في كمبوديا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام WIGCKHPPXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.