رمز SWIFT لـ Canadia في كمبوديا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Canadia في كمبوديا هو CADIKHPPXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في كمبوديا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Canadia في كمبوديا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام CADIKHPPXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.