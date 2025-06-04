رمز SWIFT لـ Cambodian Public Bank في كمبوديا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Cambodian Public Bank في كمبوديا هو CPBLKHPPXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في كمبوديا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Cambodian Public Bank في كمبوديا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام CPBLKHPPXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.