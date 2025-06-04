رمز SWIFT لـ CP Bank في كمبوديا

رمز سويفت الرئيسي لبنك CP Bank في كمبوديا هو CPBPKHP2XXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في كمبوديا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب CP Bank في كمبوديا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام CPBPKHP2XXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.