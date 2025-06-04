رمز SWIFT لـ ARD Bank في كمبوديا

رمز سويفت الرئيسي لبنك ARD Bank في كمبوديا هو ARDMKHPPXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في كمبوديا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب ARD Bank في كمبوديا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام ARDMKHPPXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.