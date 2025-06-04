رمز SWIFT لـ AMK في كمبوديا

رمز سويفت الرئيسي لبنك AMK في كمبوديا هو AMIUKHPPXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في كمبوديا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب AMK في كمبوديا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام AMIUKHPPXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.