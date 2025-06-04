رمز SWIFT لـ Alpha Bank في كمبوديا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Alpha Bank في كمبوديا هو APCOKHPPXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في كمبوديا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Alpha Bank في كمبوديا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام APCOKHPPXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.