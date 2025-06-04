رمز SWIFT لـ ACLEDA في كمبوديا

رمز سويفت الرئيسي لبنك ACLEDA في كمبوديا هو ACLBKHPPXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في كمبوديا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب ACLEDA في كمبوديا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام ACLBKHPPXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.