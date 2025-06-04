رمز SWIFT لـ ABA في كمبوديا

رمز سويفت الرئيسي لبنك ABA في كمبوديا هو ABAAKHPPXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في كمبوديا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب ABA في كمبوديا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام ABAAKHPPXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.