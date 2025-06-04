رمز SWIFT لـ Caixa Cabo Verde في الرأس الأخضر

رمز سويفت الرئيسي لبنك Caixa Cabo Verde في الرأس الأخضر هو CXECCVCVXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الرأس الأخضر، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Caixa Cabo Verde في الرأس الأخضر، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام CXECCVCVXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.