رمز SWIFT لـ BFI Bank في الرأس الأخضر

رمز سويفت الرئيسي لبنك BFI Bank في الرأس الأخضر هو BFIICVCVXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الرأس الأخضر، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب BFI Bank في الرأس الأخضر، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BFIICVCVXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.