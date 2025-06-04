رمز SWIFT لـ BCN في الرأس الأخضر

رمز سويفت الرئيسي لبنك BCN في الرأس الأخضر هو CANBCVCVXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الرأس الأخضر، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب BCN في الرأس الأخضر، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام CANBCVCVXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.