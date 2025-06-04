رمز SWIFT لـ BCV في الرأس الأخضر

رمز سويفت الرئيسي لبنك BCV في الرأس الأخضر هو BCAVCVCVXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الرأس الأخضر، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب BCV في الرأس الأخضر، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BCAVCVCVXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.