رمز SWIFT لـ BPI في الرأس الأخضر

رمز سويفت الرئيسي لبنك BPI في الرأس الأخضر هو PRIFCVCVXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الرأس الأخضر، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب BPI في الرأس الأخضر، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام PRIFCVCVXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.