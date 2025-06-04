رمز SWIFT لـ BCA Cabo Verde في الرأس الأخضر

رمز سويفت الرئيسي لبنك BCA Cabo Verde في الرأس الأخضر هو BCATCVCVXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الرأس الأخضر، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب BCA Cabo Verde في الرأس الأخضر، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BCATCVCVXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.