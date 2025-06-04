رمز SWIFT لـ UBA Burkina في بوركينا فاسو

رمز سويفت الرئيسي لبنك UBA Burkina في بوركينا فاسو هو BIBUBFBFXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بوركينا فاسو، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب UBA Burkina في بوركينا فاسو، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BIBUBFBFXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.