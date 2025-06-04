رمز SWIFT لـ Coris Bank في بوركينا فاسو

رمز سويفت الرئيسي لبنك Coris Bank في بوركينا فاسو هو CORIBFBFXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بوركينا فاسو، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Coris Bank في بوركينا فاسو، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام CORIBFBFXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.