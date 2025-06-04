رمز SWIFT لـ Banque Commerciale Burkina في بوركينا فاسو

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banque Commerciale Burkina في بوركينا فاسو هو BNCFBFBFXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بوركينا فاسو، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banque Commerciale Burkina في بوركينا فاسو، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BNCFBFBFXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.