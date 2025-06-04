رمز SWIFT لـ BSIC Burkina Faso في بوركينا فاسو

رمز سويفت الرئيسي لبنك BSIC Burkina Faso في بوركينا فاسو هو BSAHBFBFXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بوركينا فاسو، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب BSIC Burkina Faso في بوركينا فاسو، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BSAHBFBFXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.