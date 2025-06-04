رمز SWIFT لـ BCEAO في بوركينا فاسو

رمز سويفت الرئيسي لبنك BCEAO في بوركينا فاسو هو BCAOBFBFXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بوركينا فاسو، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب BCEAO في بوركينا فاسو، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BCAOBFBFXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.