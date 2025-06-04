رمز SWIFT لـ UniCredit Bulbank في بلغاريا

رمز سويفت الرئيسي لبنك UniCredit Bulbank في بلغاريا هو UNCRBGSFXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بلغاريا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب UniCredit Bulbank في بلغاريا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام UNCRBGSFXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.