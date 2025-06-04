رمز SWIFT لـ UBB في بلغاريا

رمز سويفت الرئيسي لبنك UBB في بلغاريا هو UBBSBGSFXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بلغاريا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب UBB في بلغاريا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام UBBSBGSFXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.