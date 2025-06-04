رمز SWIFT لـ TBI Bank في بلغاريا

رمز سويفت الرئيسي لبنك TBI Bank في بلغاريا هو TBIBBGSFXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بلغاريا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب TBI Bank في بلغاريا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام TBIBBGSFXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.