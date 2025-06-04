رمز SWIFT لـ First Investment Bank في بلغاريا

رمز سويفت الرئيسي لبنك First Investment Bank في بلغاريا هو FINVBGSFXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بلغاريا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب First Investment Bank في بلغاريا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام FINVBGSFXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.