رمز SWIFT لـ DSK Bank في بلغاريا

رمز سويفت الرئيسي لبنك DSK Bank في بلغاريا هو STSABGSFXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بلغاريا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب DSK Bank في بلغاريا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام STSABGSFXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.