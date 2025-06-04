رمز SWIFT لـ CCB في بلغاريا

رمز سويفت الرئيسي لبنك CCB في بلغاريا هو CECBBGSFXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بلغاريا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب CCB في بلغاريا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام CECBBGSFXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.