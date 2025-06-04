رمز SWIFT لـ BNB Bulgaria في بلغاريا

رمز سويفت الرئيسي لبنك BNB Bulgaria في بلغاريا هو BNBGBGSFXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بلغاريا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب BNB Bulgaria في بلغاريا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BNBGBGSFXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.