رمز SWIFT لـ Allianz Bulgaria في بلغاريا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Allianz Bulgaria في بلغاريا هو BUINBGSFXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بلغاريا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Allianz Bulgaria في بلغاريا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BUINBGSFXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.