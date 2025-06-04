رمز SWIFT لـ BIBD في بروناي دار السلام

رمز سويفت الرئيسي لبنك BIBD في بروناي دار السلام هو BIBDBNBBXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بروناي دار السلام، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب BIBD في بروناي دار السلام، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BIBDBNBBXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.