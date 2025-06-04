رمز SWIFT لـ Banco Votorantim في البرازيل

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco Votorantim في البرازيل هو BAVOBRSPXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في البرازيل، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco Votorantim في البرازيل، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BAVOBRSPXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.