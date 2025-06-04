رمز SWIFT لـ Banco Safra في البرازيل

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco Safra في البرازيل هو SAFRBRSPXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في البرازيل، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco Safra في البرازيل، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام SAFRBRSPXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.